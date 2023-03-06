Джентльмен и девушка (13) 왜 이렇게 뜸을 들여?

Диалог недели

영국: 아빠가 너희들한테 긴히 할 얘기가 있어.

Ён Гук: Я хочу сказать вам что-то очень важное.

세찬: 아빠 표정을 보아하니 뭔가 좋은 일 같은데요?

Сэ Чхан: По твоему лицу видно, что произошло что-то хорошее.

영국: 아빠 얼굴에 좋은 일이라고 써져 있어?

Ён Гук: А что, у папы это на лбу написано?

세종: 엄청 크게 써져 있어요..

Сэ Чжон: Ага, и очень большими буквами…

재니: 아 뭔데 빨리 말해! 좋은 일인데 왜 이렇게 뜸을 들여?

Чэ Ни: Давай говори скорее! Новость хорошая, чего ты так тянешь время?

영국: 그게 아빠가 드디어 박선생 아버지한테 결혼을 허락을 받았어!

Ён Гук: В общем, я наконец попросил у отца Дандан ее руку и сердце, и он благословил нас.

남매: 야호!

Все вместе: Ура!





Фраза недели

왜 이렇게 뜸을 들여?

[Уэ и-ро-кэ тты-мыль ды-рё]

Чего ты так тянешь время? / резину? / кота за хвост?





Примеры

☞ - 나 할 얘기가 있는데 다음에 할게.

- 아 뭐야 왜 이렇게 뜸을 들여? 빨리 말해!

«- Я хочу тебе кое-что сказать, но лучше сделаю это попозже.

- Уф, ну ты чего! Ты чего тянешь кота за хвост? Рассказывай уже!»





Другие выражения

☞ 뜸

«Томить еду под крышкой до полного приготовления»





☞ 뜸 들이지 말고 얼른 말해.

«Не томи, рассказывай уже.»





☞ 뜸 들이지 말고 얼른 해.

«Не тяни резину, делай скорее.»



