Джентльмен и девушка (13) 왜 이렇게 뜸을 들여?

В РК началась кампания по привлечению World Expo-2030 в Пусан
2023-03-06
#Говорим как герои сериалов l 2023-03-06
Диалог недели
영국: 아빠가 너희들한테 긴히 할 얘기가 있어.
Ён Гук: Я хочу сказать вам что-то очень важное.
세찬: 아빠 표정을 보아하니 뭔가 좋은 일 같은데요?
Сэ Чхан: По твоему лицу видно, что произошло что-то хорошее.
영국: 아빠 얼굴에 좋은 일이라고 써져 있어?
Ён Гук: А что, у папы это на лбу написано?
세종: 엄청 크게 써져 있어요..
Сэ Чжон: Ага, и очень большими буквами…
재니: 아 뭔데 빨리 말해! 좋은 일인데 왜 이렇게 뜸을 들여?
Чэ Ни: Давай говори скорее! Новость хорошая, чего ты так тянешь время?
영국: 그게 아빠가 드디어 박선생 아버지한테 결혼을 허락을 받았어!
Ён Гук: В общем, я наконец попросил у отца Дандан ее руку и сердце, и он благословил нас.
남매: 야호!
Все вместе: Ура!
Фраза недели
왜 이렇게 뜸을 들여?
[Уэ и-ро-кэ тты-мыль ды-рё]
Чего ты так тянешь время? / резину? / кота за хвост?
Примеры
☞ - 나 할 얘기가 있는데 다음에 할게.
- 아 뭐야 왜 이렇게 뜸을 들여? 빨리 말해!
«- Я хочу тебе кое-что сказать, но лучше сделаю это попозже.
- Уф, ну ты чего! Ты чего тянешь кота за хвост? Рассказывай уже!»
Другие выражения
☞ 뜸
«Томить еду под крышкой до полного приготовления»
☞ 뜸 들이지 말고 얼른 말해.
«Не томи, рассказывай уже.»
☞ 뜸 들이지 말고 얼른 해.
«Не тяни резину, делай скорее.»
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-07 13:54:47
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