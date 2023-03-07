Рассказ «До начала Мансэ» писателя Ём Сан Сопа Выпуск 2

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В нос ударил затхлый рыбный запах, я спустился в низину и увидел узкий переулок, ведущий к берегу. Ветхие двухэтажные строения в японском стиле, построенные как придётся, не были похожи на дома корейцев, однако входившие и выходившие из этих домов люди точно были корейцами. С одного взгляда было ясно, что здесь расположились дурные заведения, какие часто встречаются возле порта.

Я снова вышел на широкую улицу и в поисках места, где можно было бы поесть, стал заворачивать то в один, то в другой переулок. Больше всего мне хотелось кимчхи, я бродил, надеясь увидеть, как кто-нибудь усердно орудует ложкой. Но нигде не было ни намёка на корейскую закусочную. Самое смешное, что в крохотном и тесном Сигадзима на всех улицах, широких и узких, больше половины людей были корейцами.

«Куда же идут все эти люди вечером?» - пронеслось в голове, одновременно я задумался о судьбе несчастных людей в белой одежде.









- И всё же если вы подстрижётесь, то разве эти люди не будут вами меньше пренебрегать? До каких пор вы собираетесь терпеть презрение и унизительные обращения?

- Холодность, бесцеремонное обращение, презрение – ну и что с того, а вы попробуйте подстричься и походить в шляпе. Везде будут ждать страдания, только немного оступишься, как тут же получишь пощёчину, а в тюрьму будешь наведываться раз-два в месяц!





천대를 받아도 얻어맞는 것보다는 낫다!

그도 그럴 것이다.

미친 체하고 어리광 비슷한 수작을 하거나 어떻게든 저편을 웃기기만하면

목전에 닥쳐오는 핍박은 면할 것이다.





공포, 경계, 가식, 굴복, 비굴...

이러한 모든 것에 숨어사는 것이 조선 사람의 가장 유리한 생활 방도요, 현명한 처세술이다.

실상 생각하면 우리의 이러한 생활 철학은 오늘에 터득한 것이 아니요,

오랫동안 봉건적 성장과 관료 전제 밑에서 더께가 앉고 굳어빠진 껍질이지마는

그 껍질 속으로 점점 더 파고들어 가는 것이 지금의 우리 생활이다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Первым делом герой прибывает в Пусан, который многим его удивляет. Всё корейское исчезло, улицы, здания и даже закусочные были переделаны на японский лад. Если взглянуть на фотографии Пусана тех времён, то он действительно похож на один из японских городов. Но больше всего героя поразили изменения в менталитете корейцев.









Общественное кладбище! Что за жалкий народ: проживают свои жизни на общественном кладбище и при этом боятся попасть на него после смерти! Это могила, полная кишащих личинок. Все мы личинки. Ты личинка, и я личинка. Но даже здесь все условия для эволюции будут действовать, не прекращаясь ни на миг! Здесь идёт борьба за выживание, естественный отбор, и драка за то, кто преуспеет лучше – ты или я. Но скоро все до единой личинки распадутся на элементы, станут прахом, попадут мне в рот и в нос, а если ты или я погибнем, то быстро станем личинками, распадёмся на элементы или превратимся в прах.

Пропади всё пропадом! Исчезни без следа! Пусть всё погибнет! Разрушится всё или нет, так или иначе, в конце концов, может появиться лучший человек, от которого будет хоть немного пользы.





‘공동묘지다!

공동묘지 속에서 살면서 죽어서 공동묘지에 갈까 봐

애가 말라 하는 갸륵한 백성들이다!

구더기가 득시글득시글 거리는 무덤속이다

모두가 구더기다. 너도 구더기, 나도 구더기다.





그 속에서도 진화론적 모든 조건은 한 초 동안도 거르지 않고 진행되겠지!

생존경쟁이 있고 자연도태가 있고,

네가 잘났느니 내가 잘났느니 하고 으르렁댈 것이다.

그러나 조만간 구더기는 낱낱이 해체가 되어서

원소가 되고, 흙이 되어서 내 입으로 들어가고 네 코로 들어갔다가,

네나 내가 거꾸러지면 미구에 또 구더기가 되어서

원소가 되거나 흙이 될 것이다.

에엣! 뒈져라! 움도 싹도 없이 스러져 버려라!

망할 대로 망해 버려라!

사태가 나든지 망해 버리든지 양단간에 끝장이 나고 보면

그 중에서 혹은 조금이라도 쓸모 있는 나은 놈이 생길지도 모를 것이다.’









Писатель Ём Сан Соп (30.08.1897-14.03.1963) родился в Сеуле. Дебютировал в 1921 году с рассказом «Лягушка в препараторской».