Какие профессии популярны в Северной Корее?

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Статья 23 Всеобщей декларации прав человека гласит: "Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы". Конституция Северной Кореи также гласит: «Каждый граждан имеет право на труд. Трудоспособные граждане выбирают профессию в соответствии со своими желаниями и способностями, и им гарантируются стабильная работа и условия труда».

Северокорейцы не свободны в выборе профессии. Можно с уверенностью сказать, что выбор за них делает государство. Это так называемое «трудоустройство по распределению». Ваша профессия может не иметь ничего общего с тем, чем вы на самом деле хотите заниматься. Выпускников общеобразовательных школ могут направить куда угодно. По окончании университета нет гарантии, что выпускников отправят на работу, связанную с их специальностью.

В сегодняшнем выпуске передачи мы поговорим о том, какие профессии сегодня наиболее популярны в Северной Корее. А поможет нам в этом госпожа Ким Ён Хи, начальник отдела внешних связей Фонда адаптации беженцев из Северной Кореи «Хана».