Шаймардон Муродов из Узбекистана
2023-03-10
#Мелодии Кореи l 2023-03-09
В это время года во всех уголках Кореи цветут самые разные цветы. В этом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы сможете познакомиться с песнями о весенних цветах, которые с давних времён любили корейцы, а также узнать об истории создания некоторых из них.
Выпуск 598. Весенние цветы
* Песня «Цветы груши» – Чхве Юн Ён (вокал)
* Песня «Грушевый цвет осыпался дождём» – Ким На Ри (вокал)
* Песня «Клятва в Персиковом саду» – Ан Сук Сон (вокал), Ким Чхон Ман (барабан пук)
2023-03-10
2023-03-10
2023-03-09
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