В это время года во всех уголках Кореи цветут самые разные цветы. В этом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы сможете познакомиться с песнями о весенних цветах, которые с давних времён любили корейцы, а также узнать об истории создания некоторых из них.





Выпуск 598. Весенние цветы

* Песня «Цветы груши» – Чхве Юн Ён (вокал)

* Песня «Грушевый цвет осыпался дождём» – Ким На Ри (вокал)

* Песня «Клятва в Персиковом саду» – Ан Сук Сон (вокал), Ким Чхон Ман (барабан пук)



