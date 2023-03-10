Шаймардон Муродов из Узбекистана
2023-03-10
#Листая журнал <Кореяна> l 2023-03-10
Кимпап: ролл с воспоминаниями. Ч.2
Мамин кимпап — самый вкусный
Кимпап образца XXI века стал полностью корейским блюдом. На лист кима кладут приправленный кунжутным маслом, солью и кунжутной солью рис, затем полоску кисло-сладкой маринованной редьки танмучжи, омлет, морковь, уон (корень лопуха большого), ветчину, шпинат, огурец, а после этого сворачивают - и перед нами самый обычный корейский кимпап. Конечно, это всего лишь стандартный рецепт. В реальности начинка разнится в зависимости от личных предпочтений и содержимого холодильника. Кимпап - также типичная еда, которую берут с собой, отправляясь на природу. При слове «ланч-бокс» любому корейцу в первую очередь приходит на ум кимпап - с любовью приготовленный мамой с её интуитивным пониманием вкусов домочадцев. Поэтому корейцы в шутку говорят, что существует столько вкусов кимпапа, сколько матерей в стране. С детства привыкший к вкусу кимпапа своей матери любой кореец убеждён, что именно его мать готовит самый вкусный кимпап. Ах, этот мамин кимпап, когда на только что сваренный тёплый рис кладут приправленный соевым соусом и кунжутным маслом шпинат, обжаренные в соевом соусе корень уон, рыбной фарш - омук и другие овощи, потом сворачивают и в качестве последнего штриха сбрызгивают пахучим кунжутным маслом и посыпают кунжутной солью! Кимпап в каждом корейце пробуждает воспоминания о том самом, мамином, кимпапе, и у каждого они свои.
Открытый финал
Популяризация кимпапа в Корее началась в 1995 году, когда в Инчхоне открылось первое заведение «Кимпап-чхонгук», что в переводе с корейского на русский язык означает «Рай кимпапа», которое во второй половине 1990-х годов стало сетевым. В то время «кимпап за 1000 вон», который продавался в «Кимпап-чхонгук», был дешёвым, но в то же время объёмным за счёт обильной начинки, поэтому спешившие на работу служащие с удовольствием ели его на завтрак. Примерно в то же время кимпап был включён в меню предприятий общепита. С тех пор появилось много вариантов кимпапа. Одно время на корейском рынке был бум «кимпапа премиум класса» с такими необычными начинками, как жареная острая свинина пульгоги, свиной шницель тонкацу, жареные анчоусы, консервированный тунец с майонезом, креветки в кляре или закуска из острого кальмара. С ростом числа сторонников здорового образа жизни и веганов появился сугубо овощной кимпап с начинкой из сушёной ботвы редьки сирэги, квашеных овощей и моркови. Если посмотреть на старые региональные рестораны кимпапа, которые стали знамениты на всю страну благодаря «сарафанному радио», можно увидеть, что они выделяются за счёт начинки кимпапа. В ресторане «Осонмо-йенналь-кимпап» 오선모 옛날김밥 в городе Чончжу провинции Чолла-Пукто популярное блюдо - кимпап, начинённый морковкой, а «Кёри-кимпап 교리김밥» в городе Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто славится своим яичным кимпапом, на 90% состоящим из полосок омлета. В кимпапе, который готовят в ресторане «Оворый кимпап 오월의 김밥», расположенном у станции «Наксондэ» в Сеуле, тоже более 90% начинки - это омлет, но его главная особенность - размер: толстый ролл с трудом помещается в рот. О ресторане «Тонвонпунсик 동원분식» в Пусане знают только местные. Подаваемый здесь кимпап, начинённый тальгяльмари 달걀말이 (яичный рулет) и очжиночхэ 오징어채 (наполовину высушенный кальмар, порезанный соломкой и приправленный острой пастой кочхучжан), - тоже деликатес. На острове Чечжудо есть места, где продают кимпап с целой сайрой внутри. Выглядит он довольно странно, но насыщенный вкус обжаренной до золотистости рыбки столь удачно сочетается с рисом, что вызывает привыкание. Также популярен кимпап с самгёпсалем - главным героем корейского барбекю (обжаренная на открытом огне свиная брюшина). Кимпап - любимое корейское блюдо, наполненное воспоминаниями, - вероятно, и впредь будет радовать нас новыми метаморфозами. Ведь вариантов начинки - неисчислимое множество. Корейские кулинарные критики и гурманы уверены, что кимпап, выйдя за границы Кореи, вызовет бум во всем мире как одна из составляющих корейской кухни, или K-Food. Появление кимпапа в сериалах, например, в «Странном адвокате У Ён У», также повышает его узнаваемость за рубежом. Возможно, вскоре он обретёт почитателей во всём мире, подобно мексиканским тортильям, американским хот-догам и итальянской пицце.
Хван Хэ Вон, главный редактор «Вольган весик кёнъён»
Чхве Су Чжин, иллюстратор
Полный текст статьи «Кимпап: ролл с воспоминаниями»
출처: Корейский Фонд, журнал Koreana
*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.
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