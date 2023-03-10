Кимпап: ролл с воспоминаниями. Ч.2





Рыбакам из приморского города Тхонъён (ранее он назывался Чхунму), когда они выходили на промыселв море, нужна была еда, которая долго не портится. Так появился кимпап, который делается из риса без приправ, но с панчханом из осьминожков и квашеного дайкона. Чхунму-кимпап стал знаковым корейским блюдом после 1950 г.

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Мамин кимпап — самый вкусный

Кимпап образца XXI века стал полностью корейским блюдом. На лист кима кладут приправленный кунжутным маслом, солью и кунжутной солью рис, затем полоску кисло-сладкой маринованной редьки танмучжи, омлет, морковь, уон (корень лопуха большого), ветчину, шпинат, огурец, а после этого сворачивают - и перед нами самый обычный корейский кимпап. Конечно, это всего лишь стандартный рецепт. В реальности начинка разнится в зависимости от личных предпочтений и содержимого холодильника. Кимпап - также типичная еда, которую берут с собой, отправляясь на природу. При слове «ланч-бокс» любому корейцу в первую очередь приходит на ум кимпап - с любовью приготовленный мамой с её интуитивным пониманием вкусов домочадцев. Поэтому корейцы в шутку говорят, что существует столько вкусов кимпапа, сколько матерей в стране. С детства привыкший к вкусу кимпапа своей матери любой кореец убеждён, что именно его мать готовит самый вкусный кимпап. Ах, этот мамин кимпап, когда на только что сваренный тёплый рис кладут приправленный соевым соусом и кунжутным маслом шпинат, обжаренные в соевом соусе корень уон, рыбной фарш - омук и другие овощи, потом сворачивают и в качестве последнего штриха сбрызгивают пахучим кунжутным маслом и посыпают кунжутной солью! Кимпап в каждом корейце пробуждает воспоминания о том самом, мамином, кимпапе, и у каждого они свои.





Открытый финал

Популяризация кимпапа в Корее началась в 1995 году, когда в Инчхоне открылось первое заведение «Кимпап-чхонгук», что в переводе с корейского на русский язык означает «Рай кимпапа», которое во второй половине 1990-х годов стало сетевым. В то время «кимпап за 1000 вон», который продавался в «Кимпап-чхонгук», был дешёвым, но в то же время объёмным за счёт обильной начинки, поэтому спешившие на работу служащие с удовольствием ели его на завтрак. Примерно в то же время кимпап был включён в меню предприятий общепита. С тех пор появилось много вариантов кимпапа. Одно время на корейском рынке был бум «кимпапа премиум класса» с такими необычными начинками, как жареная острая свинина пульгоги, свиной шницель тонкацу, жареные анчоусы, консервированный тунец с майонезом, креветки в кляре или закуска из острого кальмара. С ростом числа сторонников здорового образа жизни и веганов появился сугубо овощной кимпап с начинкой из сушёной ботвы редьки сирэги, квашеных овощей и моркови. Если посмотреть на старые региональные рестораны кимпапа, которые стали знамениты на всю страну благодаря «сарафанному радио», можно увидеть, что они выделяются за счёт начинки кимпапа. В ресторане «Осонмо-йенналь-кимпап» 오선모 옛날김밥 в городе Чончжу провинции Чолла-Пукто популярное блюдо - кимпап, начинённый морковкой, а «Кёри-кимпап 교리김밥» в городе Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто славится своим яичным кимпапом, на 90% состоящим из полосок омлета. В кимпапе, который готовят в ресторане «Оворый кимпап 오월의 김밥», расположенном у станции «Наксондэ» в Сеуле, тоже более 90% начинки - это омлет, но его главная особенность - размер: толстый ролл с трудом помещается в рот. О ресторане «Тонвонпунсик 동원분식» в Пусане знают только местные. Подаваемый здесь кимпап, начинённый тальгяльмари 달걀말이 (яичный рулет) и очжиночхэ 오징어채 (наполовину высушенный кальмар, порезанный соломкой и приправленный острой пастой кочхучжан), - тоже деликатес. На острове Чечжудо есть места, где продают кимпап с целой сайрой внутри. Выглядит он довольно странно, но насыщенный вкус обжаренной до золотистости рыбки столь удачно сочетается с рисом, что вызывает привыкание. Также популярен кимпап с самгёпсалем - главным героем корейского барбекю (обжаренная на открытом огне свиная брюшина). Кимпап - любимое корейское блюдо, наполненное воспоминаниями, - вероятно, и впредь будет радовать нас новыми метаморфозами. Ведь вариантов начинки - неисчислимое множество. Корейские кулинарные критики и гурманы уверены, что кимпап, выйдя за границы Кореи, вызовет бум во всем мире как одна из составляющих корейской кухни, или K-Food. Появление кимпапа в сериалах, например, в «Странном адвокате У Ён У», также повышает его узнаваемость за рубежом. Возможно, вскоре он обретёт почитателей во всём мире, подобно мексиканским тортильям, американским хот-догам и итальянской пицце.





Хван Хэ Вон, главный редактор «Вольган весик кёнъён»

Чхве Су Чжин, иллюстратор





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.