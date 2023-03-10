Для служебного пользования (대외비)

Шаймардон Муродов из Узбекистана
2023-03-10
#Новости шоу-бизнеса l 2023-03-13
Режиссёр: Ли Вон Тхэ
В ролях: Чо Чжин Ун, Ли Сон Мин, Ким Му Ёль
Жанр: криминальный фильм
Премьера: 1 марта 2023 г.
Пусан. 1992 год. Кандидат в депутаты Национального собрания Хэ Ун, влиятельный политик Сун Тхэ и лидер криминальной группировки Пхиль До получают секретные документы, которые могут изменить реальную расстановку сил на политической арене.
2023-03-10
2023-03-10
2023-03-10 15:15:06
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