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Для служебного пользования (대외비)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-03-13


Режиссёр: Ли Вон Тхэ

В ролях: Чо Чжин Ун, Ли Сон Мин, Ким Му Ёль

Жанр: криминальный фильм

Премьера: 1 марта 2023 г.


Пусан. 1992 год. Кандидат в депутаты Национального собрания Хэ Ун, влиятельный политик Сун Тхэ и лидер криминальной группировки Пхиль До получают секретные документы, которые могут изменить реальную расстановку сил на политической арене.

Для служебного пользования (대외비)
Для служебного пользования (대외비)
Для служебного пользования (대외비)
Для служебного пользования (대외비)
Для служебного пользования (대외비)
Для служебного пользования (대외비)
Для служебного пользования (대외비)
Для служебного пользования (대외비)
Для служебного пользования (대외비)
Для служебного пользования (대외비)
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