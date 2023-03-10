ⓒ bluedragon EntertainmentДата рождения: 25 ноября 1962 г.

Рост: 166 см

Вес: 46 кг

Дебют: мюзикл «Звуки музыки» (사운드 오브 뮤직), 1981 г.





Актриса Ли Хэ Ён начала свою карьеру в начале 80-х годов, принимая участие в постановке мюзиклов. Благодаря харизме, чёткой дикции и актёрском мастерству она сразу же привлекла внимание представителей киноиндустрии. Уже через три года после дебюта на сцене вышел первый фильм с её участием «Между колен» (무릎과 무릎 사이). Актриса снялась в десятках кинокартин, среди которых такие названия как «Королева пчёл» (여왕벌), «Зимний путник» (겨울나그네), «Эпоха успеха» (성공시대), «Мен Чжа, Акико, Соня» (명자 아끼꼬 소냐), «Перед твоим лицом» (당신얼굴 앞에서). Молодое поколение знакомо с творчеством Ли Хэ Ён благодаря её участию в телевизионных сериалах. В их числе «Прости. Люблю тебя» (미안하다, 사랑한다), «Парни краше цветов» (꽃보다 남자), «Адвокат вне закона» (무법변호사), «Мать» (마더) и «Казино» (카지노).