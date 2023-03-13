YG Entertainment представит основной состав группы BABYMONSTER

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Продюсерское агентство YG Entertainment объявило о скором утверждении состава новой гёрл-группы BABYMONSTER (베이비몬스터). На данный момент в числе кандидатов семь участниц, три из которых являются гражданками РК, две – Таиланда и одна – Японии. Это Рука (Ruka), Фарита (Pharita), Аса (Asa), А Хён (Ahyeon), Ха Рам (Haram), Ло Ра (Rora) и Чикита (Chiquita). По словам главы компании Ян Хён Сока (양현석), высокие вокальные и танцевальные данные девушек свидетельствуют об их готовности к дебюту, однако окончательный состав будет утверждён несколько позднее. YG Entertainment пока не уточняет численность новой группы. Об этом станет известно после проведения заключительного этапа оценки.