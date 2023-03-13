Выходит сериал «Плохая мать» телеканала JTBC

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Телеканал JTBC анонсировал премьеру нового сериала «Плохая мать» (나쁜엄마) с актрисой Ра Ми Ран (라미란) и актёром Ли До Хёном (이도현) в главных ролях. Показ первой серии состоится 26 апреля. В центре сюжета главная героиня Ён Сун. Женщина очень строго воспитывала собственного сына, надеясь на то, что он никогда не повторит её судьбу. Кан Хо, так зовут сына героини, уже давно вырос, и сейчас работает прокурором. Обстоятельства сложились таким образом, что они давно не общаются. Потеряв память в результате несчастного случая, Кан Хо возвращается в дом к матери. Кроме Ра Ми Ран и Ли До Хёна, которые исполнят главные роли, в съёмках приняли участие актриса Ан Ын Чжин (안은진) и актёры Ю Ин Су (유인수), Чон Ун Ин (정웅인) и Чхве Му Сон (최무성). Сериал будет доступен для просмотра на телеканале JTBC и стриминг-платформе Netflix.