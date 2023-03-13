Начались съёмки фильма по роману писателя Чан Ган Мёна

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В марте начались съёмки фильма «Армия комментариев» (댓글부대) по одноимённому роману писателя Чан Ган Мёна (장강명). На главные роли приглашены актёр Сон Сок Ку (손석구), Ким Сон Чхоль (김성철), Ли Дон Хви (김동휘) и Хон Гён (홍경), сообщает кинопрокатная компания ACEMAKER MOVIEWORKS. В основе сюжета лежит история журналиста Им Сан Чжина, которому становится известно о так называемой «Армии комментариев», группировке лиц, занимающейся контролем общественного мнения в интернет-пространстве. Роль главного героя сыграет актёр Сон Сок Ку. На место режиссёра приглашён Ан Гук Чин (안국진), в 2014 году представивший фильм «Алиса в стране искренности» (성실한 나라의 앨리스).