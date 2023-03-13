Чем южнокорейские сериалы привлекают жителей Индии?

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Популярность южнокорейских сериалов в Индии в последние годы заметно выросла. Повышение спроса на контент из РК отмечается в период после начала пандемии коронавируса. Местные жители стали чаще посещать стриминговую платформу Netflix, выбирая для просмотра именно южнокорейские сериалы. В 2020 году количество их просмотров в Индии выросло на 370% по сравнению с предыдущим годом. Специалисты объясняют такую популярность соответствием контента из Страны утренней свежести интересам индийцев. Прежде всего, это фокусирование внимания зрителя на романтических отношениях главных героев. Такая ориентированность сюжета позволяет значительно увеличить количество просмотров за счёт представительниц женского пола, основного потребителя данного контента. Нельзя забывать и о счастливой концовке сериала, что также играет немаловажную роль. Зрителей в Индии также привлекает патриархальная структура семьи, социальная иерархия, изображаемые в южнокорейских сериалах. Женщинам, в частности нравится харизматичность и уверенность главных героинь.