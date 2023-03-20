Зажигательные электронные биты и джаз от Clazziquai Project

ⓒ popmusic entertainmentВ третью субботу каждого месяца мы рассказываем об исполнителях, создающих работы в жанре классика, джаз, а также корейскую традиционную музыку, композиции для мюзиклов и саундтреки к фильмам и телесериалам.

Этот выпуск получился особенным, ведь, кажется, впервые за историю программы мы поговорили о корейской электронной музыке, а точнее о творчестве электро-поп трио Clazziquai Project. Необычное название коллектива появилось благодаря хитроумным языковым манипуляциям и фантазии лидера коллектива: в французском слове «Classique» две буквы «ss» заменили на «zz» из слова «jazz» и к получившемуся добавили «quai» от названия легендарного джаз-фанк бэнда Jamiroquai. Так и получилось новое слово Clazziquai, которое прекрасно отражает нестандартное мышление и звучание коллектива. В его составе композитор DJ Klazzi (DJ 클래지), вокалист Алекс (알렉스) и вокалистка Хо Ран (호란).

Коллектив дебютировал в 2004 году с альбомом под названием «Instant Pig» и заглавным треком «Sweety» или «Милашка». Наибольшую популярность трио получило благодаря песне под названием «She Is» или «Она» – саундтреку к популярному сериалу «Меня зовут Ким Сан Сун», которой транслировался в 2005 году. Хотя Clazzquai Project являются электронным трио, в их репертуаре много композиций в стиле джаз, что понятно из названия группы, а также босанова, хаус и прочие.

Открыла нашу рубрику дебютная композиция Clazzquai Project под названием «Sweety». Следом наши радиослушатели насладились сладкими голосами Алекса и Хо Ран, прослушав композицию «Novabossa» в стиле босанова. Знакомство с коллективом мы продолжили, послушав одну из самых популярных песен в исполнении Clazziquai Project под названием «She Is», а также трек «Love Mode» или «Режим любви». В исполнении последнего принял участие известный исполнитель и продюсер Tablo из хип-хоп трио Epik High.

В 2007 году свет увидел третий альбом коллектива под названием «LOVE CHILD of the CENTURY», и мы представили нашим радиослушателям его зажигательную заглавную композицию под названием «Lover Boy» или «Возлюбленный». Далее мы послушали еще одну композицию в стиле джаз в исполнении Clazzquai Project, которая называется «Romeo n Juliet» или «Ромео и Джульетта».

В 2009 году вышел четвертый альбом группы «Mucho Beat», заглавным треком к которому стала композиция «Ping» или «Лаг», и мы не упустили случая насладиться ей в нашем эфире. Напоследок на наших волнах прозвучала композиция под названием «#궁금해» или «Любопытно» из 7 альбома «Travellers», который Clazzquai Project выпустили в 2016 году после долгого творческого перерыва.