Убийственный романс (킬링 로맨스)





Режиссёр: Ли Вон Сок

В ролях: Ли Ха Ни, Ли Сон Гюн, Кон Мён

Жанр: комедия

Премьера: 14 апреля 2023 г.





Актриса Ë Ре на фоне серии неудачных работ берёт перерыв и уезжает на один из островов в Тихом океане. Там она случайным образом встречает своего будущего мужа, миллионера Чо На Дана. Ë Ре решает оставить карьеру актрисы и посвящает себя семье, но очень быстро разочаровывается в новом избраннике. Между тем, по соседству с ней проживает парень Пом У, вот уже который год готовящийся к поступлению в Сеульский национальный университет. Глядя на несчастливую жизнь своего кумира, Пом У решает помочь Ë Ре вернуться на съёмочную площадку.