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Убийственный романс (킬링 로맨스)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-03-20


Режиссёр: Ли Вон Сок

В ролях: Ли Ха Ни, Ли Сон Гюн, Кон Мён

Жанр: комедия

Премьера: 14 апреля 2023 г.


Актриса Ë Ре на фоне серии неудачных работ берёт перерыв и уезжает на один из островов в Тихом океане. Там она случайным образом встречает своего будущего мужа, миллионера Чо На Дана. Ë Ре решает оставить карьеру актрисы и посвящает себя семье, но очень быстро разочаровывается в новом избраннике. Между тем, по соседству с ней проживает парень Пом У, вот уже который год готовящийся к поступлению в Сеульский национальный университет. Глядя на несчастливую жизнь своего кумира, Пом У решает помочь Ë Ре вернуться на съёмочную площадку.

Убийственный романс (킬링 로맨스)
Убийственный романс (킬링 로맨스)
Убийственный романс (킬링 로맨스)
Убийственный романс (킬링 로맨스)
Убийственный романс (킬링 로맨스)
Убийственный романс (킬링 로맨스)
Убийственный романс (킬링 로맨스)
Убийственный романс (킬링 로맨스)
Убийственный романс (킬링 로맨스)
Убийственный романс (킬링 로맨스)
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