Убийственный романс (킬링 로맨스)

Выходит новая работа режиссёра фильма «Экстремальная работа»
2023-03-20
#Новости шоу-бизнеса l 2023-03-20
Режиссёр: Ли Вон Сок
В ролях: Ли Ха Ни, Ли Сон Гюн, Кон Мён
Жанр: комедия
Премьера: 14 апреля 2023 г.
Актриса Ë Ре на фоне серии неудачных работ берёт перерыв и уезжает на один из островов в Тихом океане. Там она случайным образом встречает своего будущего мужа, миллионера Чо На Дана. Ë Ре решает оставить карьеру актрисы и посвящает себя семье, но очень быстро разочаровывается в новом избраннике. Между тем, по соседству с ней проживает парень Пом У, вот уже который год готовящийся к поступлению в Сеульский национальный университет. Глядя на несчастливую жизнь своего кумира, Пом У решает помочь Ë Ре вернуться на съёмочную площадку.
2023-03-20
2023-03-20 12:34:42
2023-03-20 11:27:24
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