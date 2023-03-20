Выходит новая работа режиссёра фильма «Экстремальная работа»

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Режиссёр фильма «Экстремальная работа» (극한직업) Ли Бён Хон (이병헌) представит 26 апреля новую работу под названием «Мечта» (드림). Как сообщили в кинопрокатной компании Plusm Entertainment, главные роли в фильме сыграют актёр Пак Со Чжун (박서준), актриса и певица Ли Чжи Ын (이지은), более известная под творческим псевдонимом IU. В основу сюжета легла реальная история участия РК в чемпионате мира по футболу среди бездомных в 2010 году. Актёр Пак Со Чжун сыграет роль бывшего профессионального спортсмена, ныне футбольного тренера Хон Дэ. Его коллеге по съёмочной площадке IU досталась роль продюсера Со Мин, которая планирует снять фильм о первом участии сборной страны в чемпионате мира среди бездомных.