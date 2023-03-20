Какую роль сыграет актриса Пак Син Хе в новом сериале?

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Телеканал JTBC объявил о начале съёмок комедийного сериала «Доктор в кризисе» (닥터슬럼프). На главные роли приглашены актёры Пак Хён Сик (박형식) и Юн Бак (윤박), актрисы Кон Сон Ха (공성하) и Пак Син Хе (박신혜). Новый сериал представляет собой романтическую историю пластического хирурга Ë Чжон У и анестезиолога Нам Ха Ныль, в жизни которых начался внезапный спад. Ë Чжон У, выпускник элитного медицинского университета, до недавнего времени считался лучшим пластическим хирургом в стране. Однако в его врачебной практике случился один инцидент, напрочь затмивший все его заслуги. Анестезиолог Нам Ха Ныль также считается лучшим доктором в стране. Она посвятила всю свою жизнь учёбе и работе, но в один день поняла, что так не может продолжаться дальше и решила кардинальным образом изменить свою жизнь.