Певица Сон Ми представит новую песню

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Певица Сон Ми (선미) представит новый музыкальный сингл «Гаснет свет» (불이 꺼지고), записанный совместно с репером BE'O (비오). Его релиз запланирован на 22 марта, передаёт компания Billion Music. Музыкальный трек создан в сотрудничестве с известными музыкальными продюсерами EL CAPITXN и VENDORS. Среди его особенностей – различные музыкальные элементы в жанре фанка 80-90-х годов. Слова песни отражают опустевшее состояние души певицы после того, как на сцене гаснут яркие огни. Сон Ми надеется, что песня в её исполнении станет своего рода утешением для всех слушателей, испытывающих аналогичное эмоциональное состояние после окончания рабочего дня.