Стартовал сериал «Загадочная женщина»

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14 марта на телеканале KBS2 стартовал показ сериала «Загадочная женщина» (비밀의 여자). Работа режиссёра Син Чхан Сока (신창석), ранее представившего популярный сериал «Джентльмен и девушка» (신사와 아가씨), получил неплохую оценку зрителей. Телевизионный рейтинг первой серии составил 10,4%. В центре сюжета история одной женщины, потерявшей зрение в результате измены мужа. Героиня заболевает «синдромом запертого человека». Она находится в сознании и слышит речь окружающих, однако тело больной полностью парализовано. Оказавшись в сложной жизненной ситуации, героиня не падает духом и готовит план возмездия своим обидчикам. Необходимо сказать, что данный сериал станет последним для 57-летнего режиссёра и продюсера Син Чхан Сока, проработавшего в KBS более 30 лет.