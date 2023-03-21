Очистим реку

Выходит новая работа режиссёра фильма «Экстремальная работа»
2023-03-20
2023-03-21
Сотрудники компании Samsung Electronics проводят очистку дна одной из рек в городе Сувоне провинции Кёнгидо накануне Всемирного дня воды, который отмечается 22 марта. (Yonhap News)
2023-03-20
2023-03-20 12:34:42
2023-03-20 11:27:24
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