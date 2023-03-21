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Очистим реку

2023-03-21

Новости



Сотрудники компании Samsung Electronics проводят очистку дна одной из рек в городе Сувоне провинции Кёнгидо накануне Всемирного дня воды, который отмечается 22 марта.  (Yonhap News)

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