Когда цветёт камелия (1) 그럴 수도 있잖아요

Диалог недели

동백: 저희 가게 술집이에요. 술집 동백.

Тон Бэк: Мое заведение – это бар. Бар «Камелия».

준기네: 그럼 뭐 남편이랑 같이...

바깥양반이랑 같이 뭐 호프집 같은 거, 그런 거 하는겨?

Мама Чжун Ги: Тогда вы с мужем вместе… С супругом твоим пивную держите?

동백: 아니요... 혼자 해요.

Тон Бэк: Нет… Я одна.

준기네: 혼자여? 남편은 뭐하고 혼자 해여?

Мама Чжун Ги: Одна? Что же тогда твой муж делает?

떡집: 아, 프라이버시여.

Владелица магазина: Эй, личные границы!

동백: 남편 없어요.

Тон Бэк: У меня нет мужа.

준기네: 남편이 없어? 아...뭐 갈라섰어? 아니믄 과부여?

Мама Чжун Ги: Нет мужа? А… Вы разошлись? Или ты вдова?

동백: 저 미혼이에요.

Тон Бэк: Я никогда не была замужем.

준기네: 아 처녀여? 애는 뭐여 애는. 아 조카야?

Мама Чжун Ги: А, холостячка? А это тогда кто? А! Племянник?

동백: 아니요. 제 아들이요.

Тон Бэк: Нет. Это мой сын.

남편은 없는데 아들은 있을 수 있잖아요. 뭐 그럴 수도 있잖아요.

Ведь может быть, что мужа нет, но есть сын. Ведь так же бывает.





Фраза недели

그럴 수도 있잖아요

[Кы-роль су-до ич-ча-на-ё]

Ведь так же бывает.





Примеры

☞ - 슬플 때만 우는 거 아니잖아! 그럴 수도 있잖아!

- 알았어 알았어, 그럴 수 있지, 착한 우리 까밀라.

«- Можно плакать не только, когда грустно! Так же бывает!

- Ладно-ладно, конечно, бывает, добрая ты наша Камила.»





Другие выражения

☞ Окончание «-잖아요»

«ведь», «же»





☞ 말했잖아

«Я же говорила»





☞ 했잖아

«Я ведь сделала»



