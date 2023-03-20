Когда цветёт камелия (1) 그럴 수도 있잖아요

Выходит новая работа режиссёра фильма «Экстремальная работа»
2023-03-20
#Говорим как герои сериалов l 2023-03-13
Диалог недели
동백: 저희 가게 술집이에요. 술집 동백.
Тон Бэк: Мое заведение – это бар. Бар «Камелия».
준기네: 그럼 뭐 남편이랑 같이...
바깥양반이랑 같이 뭐 호프집 같은 거, 그런 거 하는겨?
Мама Чжун Ги: Тогда вы с мужем вместе… С супругом твоим пивную держите?
동백: 아니요... 혼자 해요.
Тон Бэк: Нет… Я одна.
준기네: 혼자여? 남편은 뭐하고 혼자 해여?
Мама Чжун Ги: Одна? Что же тогда твой муж делает?
떡집: 아, 프라이버시여.
Владелица магазина: Эй, личные границы!
동백: 남편 없어요.
Тон Бэк: У меня нет мужа.
준기네: 남편이 없어? 아...뭐 갈라섰어? 아니믄 과부여?
Мама Чжун Ги: Нет мужа? А… Вы разошлись? Или ты вдова?
동백: 저 미혼이에요.
Тон Бэк: Я никогда не была замужем.
준기네: 아 처녀여? 애는 뭐여 애는. 아 조카야?
Мама Чжун Ги: А, холостячка? А это тогда кто? А! Племянник?
동백: 아니요. 제 아들이요.
Тон Бэк: Нет. Это мой сын.
남편은 없는데 아들은 있을 수 있잖아요. 뭐 그럴 수도 있잖아요.
Ведь может быть, что мужа нет, но есть сын. Ведь так же бывает.
Фраза недели
그럴 수도 있잖아요
[Кы-роль су-до ич-ча-на-ё]
Ведь так же бывает.
Примеры
☞ - 슬플 때만 우는 거 아니잖아! 그럴 수도 있잖아!
- 알았어 알았어, 그럴 수 있지, 착한 우리 까밀라.
«- Можно плакать не только, когда грустно! Так же бывает!
- Ладно-ладно, конечно, бывает, добрая ты наша Камила.»
Другие выражения
☞ Окончание «-잖아요»
«ведь», «же»
☞ 말했잖아
«Я же говорила»
☞ 했잖아
«Я ведь сделала»
2023-03-20
2023-03-20 12:34:42
2023-03-20 11:27:24
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