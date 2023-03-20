Когда цветёт камелия (2) 말이 씨가 된다

Выходит новая работа режиссёра фильма «Экстремальная работа»
2023-03-20
#Говорим как герои сериалов l 2023-03-20
Диалог недели
용식: 역장! 역장!
Ён Сик: Ага! Начальник станции!
기차 한번 시원하게 몰아보고 싶으신 거예요?
Вы хотите водить поезд, с ветерком?
동백: 제가 기차를 왜 몰아요.
Тон Бэк: Зачем мне водить поезд?
용식: 그럼 이 중에 어떤 걸로 진로를...
Ён Сик: Так что из этого вы рассматриваете в качестве проф…
동백: 안 가르쳐줘요.
Тон Бэк: Я вам не скажу.
용식: 저기 동백씨 말이 씨가 된다고요
Ён Сик: Тон Бэк, а вы знаете, что слова имеют силу?
꿈이란 것도 계속 말을 해야 이루어지고요.
Мечты тоже исполняются, только если их проговаривать.
그리고 진짜 비밀은 생판 모르는 남한테 터놓는 거래요.
А ещё говорят, что настоящие секреты нужно рассказывать абсолютным незнакомцам.
동백: 누가요?
Тон Бэк: Кто говорит?
용식: 황용식이가요.
Ён Сик: Хван Ён Сик.
Фраза недели
말이 씨가 된다
[Ма-ри щи-га двэн-да]
Слова имеют силу / Слово не воробей, вылетит – не поймаешь
Примеры
☞ - 말이 씨가 된다! 너도 가끔 앞으로 다 잘 될 거라고 속으로만 말고 말로 해봐.
- 고마워, 까밀라야, 한 수 배웠어!
«- Слова имеют силу! Советую тебе самой почаще говорить вслух о том, что все у тебя всегда будет получаться.
- Камил, спасибо, я вынесла из этого урок!»
2023-03-20
2023-03-20 12:34:42
2023-03-20 11:27:24
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