Когда цветёт камелия (2) 말이 씨가 된다

Диалог недели

용식: 역장! 역장!

Ён Сик: Ага! Начальник станции!

기차 한번 시원하게 몰아보고 싶으신 거예요?

Вы хотите водить поезд, с ветерком?

동백: 제가 기차를 왜 몰아요.

Тон Бэк: Зачем мне водить поезд?

용식: 그럼 이 중에 어떤 걸로 진로를...

Ён Сик: Так что из этого вы рассматриваете в качестве проф…

동백: 안 가르쳐줘요.

Тон Бэк: Я вам не скажу.

용식: 저기 동백씨 말이 씨가 된다 고요

Ён Сик: Тон Бэк, а вы знаете, что слова имеют силу ?

꿈이란 것도 계속 말을 해야 이루어지고요.

Мечты тоже исполняются, только если их проговаривать.

그리고 진짜 비밀은 생판 모르는 남한테 터놓는 거래요.

А ещё говорят, что настоящие секреты нужно рассказывать абсолютным незнакомцам.

동백: 누가요?

Тон Бэк: Кто говорит?

용식: 황용식이가요.

Ён Сик: Хван Ён Сик.





Фраза недели

말이 씨가 된다

[Ма-ри щи-га двэн-да]

Слова имеют силу / Слово не воробей, вылетит – не поймаешь





Примеры

☞ - 말이 씨가 된다! 너도 가끔 앞으로 다 잘 될 거라고 속으로만 말고 말로 해봐.

- 고마워, 까밀라야, 한 수 배웠어!

«- Слова имеют силу! Советую тебе самой почаще говорить вслух о том, что все у тебя всегда будет получаться.

- Камил, спасибо, я вынесла из этого урок!»



