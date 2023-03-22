В какие игры играют северокорейцы? Часть вторая: мобильные игры

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Некоторые северокорейские беженцы, прибывшие на юг Корейского полуострова, признаются, что в какой-то момент настолько пристрастились к мобильным играм, что не могли оторваться от них ни на минуту. Один из них рассказывал, что играл днями и ночами, и ему не хватало 24-х часов. Когда в телефоне садилась батарея, он заряжал её и снова возобновлял игру. В северокорейских СМИ даже появились публикации о вреде игровой зависимости, которая «наносит вред человеческому разуму и телу». Таким образом, можно сделать вывод, что в Северной Корее очень много людей, которые увлекаются мобильными играми. По данным исследования, проведённого Корейским институтом оборонного анализа, в 2021 году 28% жителей Северной Кореи были пользователями мобильных телефонов. В крупных городах данный показатель превышал 70%. По мере увеличения числа пользователей смартфонов, растёт число любителей мобильных игр.

По словам северокорейских беженцев, на Севере мобильные телефоны, помимо звонков и текстовых сообщений, используются в основном для игр. Больше ни для чего они особо не нужны, поскольку, в отличие от Юга, интернетом там не пользуются. В Северной Корее игры служат не только для развлечения. Появляются функциональные игры познавательного характера, которые призваны в игровой форме способствовать развитию умственных способностей у детей и подростков, а также помогают сохранять ясность сознания в пожилом возрасте. Да и игры развлекательного характера нередко разрабатываются так, что у них есть обучающий эффект.

С подробностями - доктор Ли Чжи Сун (이지순) из Корейского института национального воссоединения, автор книги «Культурная конвергенция в северокорейских играх».