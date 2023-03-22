Традиционные песни южных провинций Кореи, а именно провинций Чолла-Пукто и Чолла-Намдо, имеют много общих особенностей. Как правило, в оригинальном исполнении эти песни медленные и протяжные, хотя в более современных вариациях они могут быть и более веселыми и задорными. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 23 марта предлагаем познакомиться с песнями южных провинций Кореи и узнать об истории их создания.





Выпуск 600. Песни провинций Чолладо

* Песня «Юкчабэги» – Пан Су Ми (вокал)

* Песня «Хын тхарён» – Ким Чжун Су (вокал), группа «Вторая луна»

* Песня «Воды Восточного моря» – Ким Юль Хи (вокал), группа «Soul sauce»