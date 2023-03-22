В лес пришла весна
2023-03-22
#Мелодии Кореи l 2023-03-23
Традиционные песни южных провинций Кореи, а именно провинций Чолла-Пукто и Чолла-Намдо, имеют много общих особенностей. Как правило, в оригинальном исполнении эти песни медленные и протяжные, хотя в более современных вариациях они могут быть и более веселыми и задорными. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 23 марта предлагаем познакомиться с песнями южных провинций Кореи и узнать об истории их создания.
Выпуск 600. Песни провинций Чолладо
* Песня «Юкчабэги» – Пан Су Ми (вокал)
* Песня «Хын тхарён» – Ким Чжун Су (вокал), группа «Вторая луна»
* Песня «Воды Восточного моря» – Ким Юль Хи (вокал), группа «Soul sauce»
2023-03-22
2023-03-22 15:17:38
2023-03-24 13:02:21
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