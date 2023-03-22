Андон: дух Кореи. Ч.2





Город гурманства

В любом новом месте я всегда иду на рынок, ибо атмосфера местного рынка - лучший способ оценить степень оживлённости города. В Андоне несколько крупных рынков, среди которых Кусичжан, или Старый рынок, известен как рай для гурманов: здесь есть переулок ресторанов кальби, где можно поесть говяжьих рёбрышек, переулок ресторанов ччимтак, где подают тушёную курицу, и старая булочная «Мамонт».





На рынке Кусичжан, одном из старейших рынков Андона, есть переулок, где расположено более 30 ресторанов, в которых подают андон-ччимтак, одно из фирменных блюд города.

Для гурманов Андон - святилище традиционной еды, где и нескольких дней не хватит, чтобы попробовать всё. Я особенно люблю андон-кукси с её тонкой лапшой, трепещущей на поверхности бульона. Единственная проблема - она проскакивает внутрь так легко, что всякий раз переедаешь. Кукпап («суп-рис»), обязательное блюдо в меню любителей сопроводить приём пищи чем-нибудь горячительным, является важным элементом корейской пищевой культуры. Местную версию отличает свежий вкус из-за обилия редьки и говядины хану, и она также любима многими корейцами.

В Андоне много домов родоначальников кланов, поэтому здесь часто приходится проводить чеса - обряд поминовения предков. Так возникла традиция есть кольдонпан 골동반, блюдо из остатков поминальной еды, более известное в наши дни как пибимпап. А чтобы иметь возможность есть пибимпап не ограничиваясь временем проведения чеса, начали готовить и есть хотчесапап, т.е. «поминальную еду, приготовленную напрасно».

Ещё одно популярное местное блюдо - андон-ччимтак. В 1980-х годах, когда начался бум яннём-чикен 양념치킨 (жареные во фритюре и обваленные в остро-сладком соусе кусочки курицы), местные торговцы обычной курицей, жареной целиком, чтобы не прогореть, изобрели ччимтак: в остро-солёный соевый соус с приправами клали много овощей, крахмальную лапшу танмён, кусочки курицы и тушили. Это переросло в бум андон-ччимтак во всей стране. Солёная скумбрия - ещё один специалитет Андона, аккумуляция сметливости предков, благодаря которой рыбу, добытую в далёком море, удавалось привезти неиспорченной в город, расположенный в глубине континента.

Хотя за дегустацией специалитетов Андона можно провести несколько дней, молодые повара предлагают попробовать и новые блюда, в которых оригинально интерпретированы традиционные ингредиенты, например пасту с солёной скумбрией по-андонски или бургеры с нею же. Очарование рынка Кусичжан в том, что здесь новое мирно уживается со старым.

Подкрепившись, хорошо прогуляться в окрестностях Ворёнгё 월영교 - Моста Лунного Отражения, что особенно приятно ночью, когда уже спадает дневная жара. А парочкам я рекомендую совершить прогулку по реке Нактон-ган на одной из лодок в форме полумесяца. Вокруг моста компактно расположены гостиницы, в том числе новые отели и курорты с домами ханок, а также объекты инфраструктуры развлечений, например Zootopium или парк «Страна конфуцианства», где можно насладиться атмосферой, в корне отличающейся от очарования тихих старинных домов.





Из павильона, построенного на мосту Ворёнгё, самом длинном деревянном мосту в Корее, открывается чудесный вид на Андонскую дамбу.

Старое и новое

20 лет назад в деревне Хахве не было никакой инфраструктуры, даже маршрутки, ходившей до входа в деревню. Но сейчас деревня полностью реорганизована так, что её удобно осматривать пешим туристам. Музей масок Хахве, расположенный недалеко от входа в деревню, как будто служит аперитивом перед основным блюдом. Он украшен улыбающимися масками Хахве, знакомыми любому корейцу, а также различными этнографическими масками со всего мира.

Особенностью города Андон – это то, что там люди, не останавливаясь, продолжают двигаться, находят новые истории и ищут, что нужно улучшить. Там легко можно увидеть динамизм: на старой дороге соседствуют старые лавки и модные рестораны, а ханоки, оказавшиеся под угрозой затопления из-за строительства Андонской дамбы, переехав на новое место, стали отелями. Фразу «Корея никогда не спит», наверное, можно интерпретировать по-разному, но речь идёт о силе, которая превратила эту маленькую тихую восточную страну в державу, входящую в десятку крупнейших экономик мира. Поэтому Андон предстаёт как город, где традиции по-прежнему живы и пребывают в постоянном движении.









Пэк Ён Ок, писательница

Ли Мин Хи, фотограф





Полный текст статьи «Андон: дух Кореи»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.