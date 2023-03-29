ⓒ Na Hoon-a Melon, Muto Musiq, Eun Byul Yang Melon

В Корее уже во всю правит весна, которая в этом году нагрянула как-то неожиданно! Кажется, жители страны даже не успели поносить свои весенние пальто и с пуховиков почти сразу же перешли на пиджаки и кардиганы. Друзья, а какой образ всплывает у вас первым при упоминании корейской весны? Думаю, вы, так же, как и я, сразу же подумали о цветущих деревьях вишни! Да, весеннее цветение этих деревьев действительно можно назвать символом корейской весны. Об этом говорит даже музыка: у жителей страны есть специальный плейлист для этого времени года, большинство песен в которых воспевают вишневые цветы. Одни и те же песни доносятся из колонок почти каждого заведения из года в год. Они часто звучат и на волнах нашего радио в период с марта по конец мая. Но оставить без внимания это прекрасное время года мы тоже не можем! Так что, чтобы разнообразить наш весенний плейлист, мы решили посвятить рубрику «Лайк от Камилы» в марте песням, в которых поется о цветах, или в названиях которых упоминаются цветы. Мы постарались исключить известные песни о весеннем цветении вишни. Конечно, они замечательные, но на этот раз нам захотелось чего-то новенького. Мы постарались сделать наш плейлист как можно более разнообразным, поэтому вас ждут как и современные композиции в исполнении известных молодых артистов, так и традиционная корейская музыка и песни прошлых лет. Наш цветочный плейлист состоит из десяти композиций, среди которых «Daisy» или Маргаритка в исполнении бойз-группы Pentagon, «Азалия» (진달래꽃) от певицы Maya, «Цветы шиповника» (찔레꽃) в исполнении На Хун А (나훈아), хит весны 2021 года – песня «Lilac» или «Сирень» певицы IU и другие.