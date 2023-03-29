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Отношения на расстоянии (롱디)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-03-27


Режиссёр: Им Чжэ Ван

В ролях: Чан Дон Юн, Пак Ю На

Жанр: мелодрама, романтика

Премьера: май 2023 г.


Любовная история девушки То Ха и музыканта Тхэ Ина. Как будут развиваться их романтические отношения на расстоянии друг от друга?

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