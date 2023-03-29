ⓒ Won Sub Song Melon

Дата рождения: 11 марта 1987 г.

Рост: 178 см

Вес: 70 кг

Дебют: цифровой сингл «Перед светофором» (신호등 앞에서), 2015 г.





Сон Вон Соп – музыкант, рэпер, автор-исполнитель песен. Играет на тромбоне. Начал музыкальную карьеру в 2013 году, выпустив цифровой сингл «Перед светофором». В 2015 году представил первый студийный альбом Real Smell с титульным треком «Дорога на встречу к тебе» (만나러 가는 길). С 2018 года выступает в составе музыкального трио «Тайфун» (타이푼). На сегодняшний день записал порядка 17 сольных треков. В марте 2023 года Сон Вон Соп дал концерт в Астане, исполнив песни «Слова, которые я тебе хочу сказать» (하고픈 말), «Луна» (달), а также песню Виктора Цоя «Кукушка».