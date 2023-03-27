В РК снимут мультфильм о тхэквондо

ⓒ TPF

Фонд развития тхэквондо объявил о начале проекта популяризации данного боевого искусства, в рамках которого будет снят мультипликационный фильм. Контент будет транслироваться на южнокорейских телеканалах и стриминг-платформах. На его создание будут выделены средства в размере 200 млн вон (155 тыс. долларов). В период до 14 февраля организация намерена принять и рассмотреть заявки от участников проекта, после чего выбранная компания приступит к созданию мультфильма. По словам главы Фонда развития тхэквондо О Ын Хвана, цель проекта заключается в распространении тхэквондо посредством различного развлекательного контента. Новый мультфильм будет рассчитан как на детей, так и на взрослых, добавил он.