Disney+ представила линейку нового контента

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22 марта завершился показ южнокорейского сериала «Казино» с актёрами Чхве Мин Сиком (최민식) и Сон Сок Ку (손석구) в главных ролях, получившего очень хорошие отзывы зрителей. Между тем стриминг-платформа Disney+ представила очередной список контента, показ которого состоится в первом полугодии. На 26 апреля запланирована премьера десятисерийного документального фильма «Полный подсчёт» (폴카운트) о десяти командах профессиональной бейсбольной лиги. 10 мая выходит сериал «Гонка» (레이스) с актрисами Ли Ëн Хи (이연희) и Мун Со Ри (문소리), а также актёрами Хон Чжон Хёном (홍종현) и Чон Юн Хо (정윤호) в главных ролях. В основе его сюжета лежит судьба одной южнокореянки в разрезе её сложных отношений с коллегами на рабочем месте. Предстоящим летом зрителей ждёт также второй сезон сериала «Тень детектива» (형사록) с участием актёра Ли Сон Мина (이성민), показ первой серии которого состоится в июле.