Южнокорейские актёры и актрисы, которых должен знать каждый

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Еженедельная аргентинская газета La Nacion представила десятку южнокорейских актёров и актрис, которых должен знать каждый. В статье под названием «Звёзды есть не только в Голливуде» приводятся имена известных артистов из РК. В список попали Ким У Бин (김우빈), Кон Ю (공유), Ли Мин Хо (이민호), Пэ Ду На (배두나), Сон Е Чжин (손예진), Ли Сон Гён (이성경), Пак Со Чжун (박서준), Ли Чжон Чжэ (이정재), Сон Хе Гё (송혜교) и Пак Ын Бин (박은빈). Авторы статьи пишут о возросшем интересе мирового сообщества к актёрам и актрисам из РК, отметив при этом увеличившийся размер инвестиций стриминг-платформы Netflix в РК после невероятного успеха сериала «Игра в кальмара» (오징어게임). Подтверждением тому служит недавний сериал «Триумф» (더 글로리) с актрисой Сон Хе Гё (송혜교) в главной роли. По состоянию на 25 марта контент занимает третью строчку в рейтинге TOP TV Shows стриминг-платформы Netflix. Ранее, в первую неделю февраля, другой сериал «Ускоренный курс романтики» (일타스캔들) поднялся на пятое место в рейтинге Global TOP 10 среди неанглоязычных сериалов.