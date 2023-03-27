Чем дамба Сэмангым привлекательна для киностудий?

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В РК идёт обсуждение вопроса о создании крупнейшей в стране киностудии расположенной в районе морской дамбы Сэмангым в провинции Чолла-Пукто. Сэмангым протяжённостью 33,9 км является самой длинной в мире морской защитной дамбой. Она известна как место съёмок южнокорейских фильмов и сериалов, в числе которых «Пэктусан» (백두산), «Кундо» (군도), «Отель дель Луна» (호텔 델루나), «Аварийная посадка любви» (사랑의 불시착). Здесь также был снят видеоклип к песне SAVE ME (세이브 미) группы BTS (방탄소년단). Интерес к развитию дамбы Сэмангым проявило совместное предприятие OCT E&M, созданное двумя южнокорейскими киностудиями Muil, Doorenm и американской студией спецэффектов XM2. По мнению представителей OCT E&M, Сэмангым имеет большой потенциал для того, чтобы стать главным местом съёмок южнокорейского видеоконтента. В администрации провинции положительно оценили намерения компании OCT E&M, согласившись рассмотреть представленный проект.