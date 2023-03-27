Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Пока ещё зима

2023-03-27

Новости



Иней, покрывший деревья на перевале Тэкваллён в городе Пхёнчхане провинции Канвондо, создал по-настоящему зимний пейзаж. Температура воздуха утром 27 марта опустилась до  -7.1°C.

(Yonhap News)

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >