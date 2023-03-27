Пока ещё зима

Почему Северная Корея делает упор на муку́?
2023-03-29
2023-03-27
Иней, покрывший деревья на перевале Тэкваллён в городе Пхёнчхане провинции Канвондо, создал по-настоящему зимний пейзаж. Температура воздуха утром 27 марта опустилась до -7.1°C.
(Yonhap News)
2023-03-29
2023-03-28
2023-03-28 16:48:50
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