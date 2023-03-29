Почему Северная Корея делает упор на муку́?

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А вы знали, что в Северной Корее зажиточной считается та семья, где на столе всегда есть мучное? Как сообщает радиостанция «Свободная Азия», хлеб и пельмени, приготовленные из пшеничной муки, в Северной Корее в буквальном смысле стали символом богатства. Говорят также и об изменениях в культуре питания северокорейцев. Если раньше главными источниками углеводов были рис и кукуруза, то в последнее время одинаково важное место отводится рису и пшенице. В частности, в последние годы производится большое количество разнообразных полуфабрикатов и переработанных продуктов, таких как рамен и сладости, а в крупных продовольственных магазинах, куда ходят за покупками жители Пхеньяна, представлены различные мучные изделия. Изделия из пшеничной муки, в том числе, лапшу быстрого приготовления, нередко можно увидеть и в северокорейских пропагандистских видеороликах на YouTube. Изменения в потреблении продуктов питания повлияли также на сельскохозяйственную политику Северной Кореи. Граждан убеждают в том, что она направлена на улучшение их жизни, являясь реализацией принципа «народ превыше всего». То же самое можно наблюдать и в случае с новой политикой, направленной на увеличение количества выращиваемой пшеницы.

В сегодняшнем выпуске мы побеседуем с доктором Чон Ын Ми из Корейского института национального воссоединения и попытаемся выяснить, почему Северная Корея уделяет столь большое внимание пшеничной муке.