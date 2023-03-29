Рассказ «Водяная мельница» писателя На До Хяна

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Вода с тяжёлым стуком заливает жёлоб и вновь обрушивается потоком, поднимая, а потом шумно бросая вниз неповоротливое колесо мельницы, а изнутри мельницы, где слоями лежит серебристая рисовая шелуха, уныло доносятся гнусавые голоса батраков.

С треском рассыпаясь на бусины, затем превращаясь в серебряную пыль и растягиваясь в длинные бамбуковые стебли, вода снова оглушительно выстреливает ввысь лазурным драконом, превращается в белого дракона и огибает горный выступ вперёд на десять ли. Затем поток сворачивает обратно, на пять ли прорезает поле по середине и наконец пробегает вдоль берега перед деревней, где живёт Пан Вон. Чуть выше этого места стоит водяная мельница.









- Ведь ты сама прекрасно знаешь, что я с тобой не просто забавляюсь, а потому что у меня нет сына, наследника. Прошу, роди мне сына! Тогда всё, что у меня есть, станет твоим, не так ли? Ну что же ты, перестань упрямиться и соглашайся. Тогда завтра же я вышвырну Пан Вона и заберу тебя к себе!

- Как же вы его прогоните?

- Да что тут сложного? Думаешь, он сможет отказать, если я велю ему убраться?





“너도 알다시피 내가 너를 장난삼아 그러는 것도 아니겠고

후사가 없어 그러는 것이니까, 네가 내 아들이나 하나 낳아주렴.

그러면 내 것이 모두 네 것이 되지 않겠니?

자아, 그러지 말고 오늘 허락을 하렴.

그러면 내일이라도 방원이란 놈을 내쫓고 너를 불러들일 터이니”





“어떻게 내쫓을 수가 있어요.”





“허어, 그것이 그리 어려울 것이 무엇 있니.

내가 나가라는데 제가 나가지 않고 배길 줄 아니?”









Из интервью с профессором Пан Мин Хо Сеульского национального университета:

Писатель На До Хян хотел показать, насколько несчастным делает этот мир социальное разделение на имущих и неимущих, и что это не вина последних. Ещё автор хотел показать, что у неимущих тоже есть страсть и стремление к жизни, в их душах и телах также есть жизненная энергия. Пока закон и система будут поддерживать эту иррациональную действительность, трагедия общества будет по-прежнему продолжаться. Возможно именно эту мысль так сильно хотел передать читателю писатель.









- Давай убежим со мной далеко-далеко, как раньше. Я не могу убить тебя собственным ножом.

- Не хочу. Пусть я и умру, но уходить с тобой не хочу. Больше не хочу жить такой жалкой, ничтожной жизнью.

- Неужели ты действительно это говоришь? Из-за тебя я потерял всё, что у меня было, и оказался в самом аду – в тюрьме! И всё же ты не хочешь выслушать моё последнее желание?

- Я всегда знала, что погибну от твоих рук. Сегодня или завтра – всё равно умру. И если уж исход одинаков, можешь сделать это хоть сейчас.

Пан Вон с силой вонзил нож в бок своей жены. К дрожащей руке с ножом прилила кровь, в этот момент полилась кровь и из тела жены. Пан Вон вытащил нож и, взгромоздившись поверх жены, вонзил нож себе в грудь и ушёл из жизни.





“옛날과 같이 나하고 멀리멀리 도망을 가자.

나는 참으로 나의 칼로 너를 죽일 수는 없다.”





“싫어요. 나는 죽으면 죽었지 가기는 싫어요.

이제 나는 그렇게 구차하고 천한 생활을 다시 하기는 싫어요.”





“너의 입으로 정말 그런 말이 나오느냐?

너는 나의 모든 것을 다 잃어버리게 한 후에

세상에서 지옥이라고 하는 감옥소에까지 가게 하였지.

그러고도 나의 맨 마지막 원을 들어주지 않을 테냐?”





“나는 언제든지 당신 손에 죽을 것까지도 알고 있소.

오늘 죽으나 내일 죽으나 언제든지 죽기는 일반,

이렇게 된 이상 나를 죽이시오.”





방원은 칼끝을 계집의 옆구리를 향하고 힘껏 내밀었다.

칼자루를 든 손이 피가 몰리는 바람에 우르르 떨리더니 피가 새어 나왔다.

방원은 그 칼을 빼어 들더니 계집 위에 거꾸러져서

가슴을 찌르고 절명하여 버렸다.









Писатель На До Хян (30.03.1902-26.08.1926) родился в Сеуле. Дебютировал в 1921 году с романом «Радость».