На начало апреля приходится много корейских традиционных праздников или важных для земледелия дней. Это связано с тем, что в это время года всегда стояла ясная, солнечная погода, всё вокруг расцветало и зеленело, даже сам король в годы правления династии Чосон лично занимался земледелием. На начало апреля всегда выпадал и традиционный праздник Хансик, а сейчас 5 апреля считается ещё и Днём посадки деревьев.





Выпуск 601. День посадки деревьев, сезон Чхонмён и праздник Хансик

* «Песнь о птице» («Сэ тхарён») – Группа AUX

* Песня «Чхончхунга» – Группа Ssing Ssing

* Песня «Чэчжон» – Группа «Актан кванчхиль»