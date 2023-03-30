Шоубиз сегодня от 30 марта
2023-03-30
#Мелодии Кореи l 2023-03-30
На начало апреля приходится много корейских традиционных праздников или важных для земледелия дней. Это связано с тем, что в это время года всегда стояла ясная, солнечная погода, всё вокруг расцветало и зеленело, даже сам король в годы правления династии Чосон лично занимался земледелием. На начало апреля всегда выпадал и традиционный праздник Хансик, а сейчас 5 апреля считается ещё и Днём посадки деревьев.
Выпуск 601. День посадки деревьев, сезон Чхонмён и праздник Хансик
* «Песнь о птице» («Сэ тхарён») – Группа AUX
* Песня «Чхончхунга» – Группа Ssing Ssing
* Песня «Чэчжон» – Группа «Актан кванчхиль»
2023-03-30
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