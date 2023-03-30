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Шоубиз сегодня от 30 марта

#Шоубиз Сегодня l 2023-03-30

Сеул сегодня

ⓒ CJ E&M, starship, shofar, YONHAP News1. Новые возвращения: группы «Кеплер», «Айвы» и «Румяные подростки» выпускают новые треки! 

2. Актриса Ким Хе Су о своей жизни, карьере и последних работах. 

3. Развлекательная передача «Я вижу твой голос» выходит уже в десятом сезоне. 

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