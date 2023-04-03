Сольное творчество Он Ю из группы SHINee

ⓒ SM EntertainmentКаждую первую субботу месяца в рамках рубрики «Звёзды K-POP» мы знакомим радиослушателей с «горячими» новостями и последними событиями, связанными со звёздами глобальной музыкальной волны K-POP. Имя исполнителя, о котором мы поговорили в этот раз, наверняка хорошо знакомо нашим слушателям, ведь он является участником популярной бойз-группы. Однако парень настолько талантлив, что решил не ограничиваться одним лишь K-POP и дебютировал сольно не только в Корее, но и в Японии, а также играет в мюзиклах, исполняет саундтреки к фильмам и сериалам, а еще сам создает свою музыку. Речь идет о лидере и ведущем вокалисте популярной группы SHINee Он Ю (온유). Совсем недавно Он Ю порадовал поклонников новым релизом, именно поэтому мы решили посвятить рубрику «Звёзды K-POP» апреля его творчеству.

Группа SHINee, а вместе с неё и Он Ю, дебютировала на корейской эстраде в 2008 году, стремительно набирая популярность и в итоге став одной из главных групп K-POP второго поколения. Сольный дебют Он Ю случился в 2018 году, когда он выпустил первый мини альбом под названием «VOICE» или «Голос». В рамках нашей рубрики мы прослушали репертуар Он Ю в хронологическом порядке. И открыли мы ее заглавной композицией дебютного альбома певца под названием «Blue» или «Синий», которая так похожа на саундтрек к мюзиклу. Далее мы прослушали сразу две композиции из вышеупомянутого альбома под названием «Your Scent» (거리마다, «Твой аромат») и «Under The Starlight» или «Под звездным светом». Мы не ограничились только композициями из официальных альбомов Он Ю, поэтому послушали и саундтреки в его исполнении. Это композиции «Моя дорогая весна» и «Встретимся после заката». Далее мы продолжили знакомство с дискографией артиста, и на наших волнах прозвучали треки «DICE», «On The Way» и новый релиз Он Ю «О (Circle)». Завершила нашу рубрику, а вместе с ней и программу, композиция «Caramel» в стиле поп-джаз, которую Он Ю исполнил вместе с рэпером Giriboy (기리보이).