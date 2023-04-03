Когда цветёт камелия (3) 얼굴이 활짝 폈어

Диалог недели

준기네: 동백아 예뻐졌다.

Мама Чжун Ги: Тон Бэк, а ты похорошела.

백반: 어이구야 커튼도 걷었네. 구르프도 말았는가베.

Владелица кафетерии: Посмотрите-ка на ее чёлку, укладку сделала что ли?

준기네: 응 얼굴이 활짝 폈어.

Мама Чжун Ги: Точно. Расцвела прямо.

동백: 저 어제 잠을 잘 못 자서 좀 거칠한데...

Тон Бэк: Я вчера плохо спала, выгляжу так себе…

준기네: 잠을 못 잤어? 잠을 왜 못 잤어?

Мама Чжун Ги: Плохо спала? Ой, а чего же?

떡집: 아이고 이게 말이 댜? 총각이 애 딸린 여자를 왜 만나.

Владелица магазина: Где же такое видано? Чтоб мужчина встречался с женщиной с «прицепом»?

왜? 나는 드라마 얘기하는 겨.

Что? Я вообще-то про сериал говорю.

아니 이게 현실적으로 가능키나 한가 말이지.

Только подумайте, возможно ли такое в реальности?

남자가 하자 아니면 여자가 김칫국이지.

Либо парень со странностями, либо она меркантильная.





Фраза недели

얼굴이 활짝 폈어

[Оль-гу-ри хваль-ччак пхё-ссо]

Расцвела прямо





Примеры

- 사샤, 얼굴이 활짝 폈어! 아무 일 없는 거 맞아?

- 맞아! 그냥 봄이 와서 기분이 좋은 거야!

«- Саша, ты прямо расцвела! Уверена, что ничего не произошло?

- Да, я просто очень рада тому, что наконец-то пришла весна!»





Другие выражения

☞ 피다

«Цвести / расцветать / разжигаться»





☞ 김칫국부터 마신다

«Цыплят по осени считают»





Примеры

☞ 창문이 활짝 열렸어

«Окно раскрылось настежь»





☞ 활짝 웃다

«Широко улыбаться»





☞ 꽃이 활짝 폈어

«Цветок полностью расцвел»



