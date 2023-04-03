Когда цветёт камелия (3) 얼굴이 활짝 폈어

Сериал «Уволена девять раз» покажут на Каннском фестивале сериалов
2023-04-03
#Говорим как герои сериалов l 2023-03-27
Диалог недели
준기네: 동백아 예뻐졌다.
Мама Чжун Ги: Тон Бэк, а ты похорошела.
백반: 어이구야 커튼도 걷었네. 구르프도 말았는가베.
Владелица кафетерии: Посмотрите-ка на ее чёлку, укладку сделала что ли?
준기네: 응 얼굴이 활짝 폈어.
Мама Чжун Ги: Точно. Расцвела прямо.
동백: 저 어제 잠을 잘 못 자서 좀 거칠한데...
Тон Бэк: Я вчера плохо спала, выгляжу так себе…
준기네: 잠을 못 잤어? 잠을 왜 못 잤어?
Мама Чжун Ги: Плохо спала? Ой, а чего же?
떡집: 아이고 이게 말이 댜? 총각이 애 딸린 여자를 왜 만나.
Владелица магазина: Где же такое видано? Чтоб мужчина встречался с женщиной с «прицепом»?
왜? 나는 드라마 얘기하는 겨.
Что? Я вообще-то про сериал говорю.
아니 이게 현실적으로 가능키나 한가 말이지.
Только подумайте, возможно ли такое в реальности?
남자가 하자 아니면 여자가 김칫국이지.
Либо парень со странностями, либо она меркантильная.
Фраза недели
얼굴이 활짝 폈어
[Оль-гу-ри хваль-ччак пхё-ссо]
Расцвела прямо
Примеры
- 사샤, 얼굴이 활짝 폈어! 아무 일 없는 거 맞아?
- 맞아! 그냥 봄이 와서 기분이 좋은 거야!
«- Саша, ты прямо расцвела! Уверена, что ничего не произошло?
- Да, я просто очень рада тому, что наконец-то пришла весна!»
Другие выражения
☞ 피다
«Цвести / расцветать / разжигаться»
☞ 김칫국부터 마신다
«Цыплят по осени считают»
Примеры
☞ 창문이 활짝 열렸어
«Окно раскрылось настежь»
☞ 활짝 웃다
«Широко улыбаться»
☞ 꽃이 활짝 폈어
«Цветок полностью расцвел»
2023-04-03
2023-04-03
2023-04-03 11:40:16
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