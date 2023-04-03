Когда цветёт камелия (4) 사람 일 두고 봐야 되는 겁니다

Сериал «Уволена девять раз» покажут на Каннском фестивале сериалов
2023-04-03
#Говорим как герои сериалов l 2023-04-03
Диалог недели
용식: 저도요, 다이애나비가 살아온대도 임수정이 나 좋다고 덤벼도요...
Ён Сик: И я, даже если бы принцесса Диана выжила, даже если бы за мной бегала Им Су Чжон…
동백: 누구요?
Тон Бэк: Кто?
용식: 이 이 이 임수정이요.
Ён Сик: Актриса И-и-им Су Чжон.
동백: 임수정이 왜 그러겠어요?
Тон Бэк: Зачем ей за вами бегать?
용식: 어쨌든 동백씨랑 안 바꿔요.
Ён Сик: В общем, я бы не променял вас на них.
동백: 내가 뭐 자기 건가,,,
Тон Бэк: Как будто бы мы вместе…
용식: 사람 일 두고 봐야 되는 겁니다.
Ён Сик: Никогда не знаешь, как повернётся жизнь.
Фраза недели
사람 일 두고 봐야 되는 겁니다
[Са-рам иль ду-го боа-я двэ-нын гом-ни-да]
Никогда не знаешь, как повернётся жизнь.
Примеры
- 나스쨔가 노래를 얼마나 잘하는데 이번에 내가 이길 수 없어.
- 너도 잘하잖아! 속상해 하지마! 사람 일 두고 봐야 되는 거야.
«- Настя так хорошо поёт, в этот раз мне точно не выиграть.
- Ты же тоже хорошо поёшь! Не расстраивайся! Никогда не знаешь, как повернётся жизнь.»
Другие выражения
☞ «-아/어야 되다» / «-아/어야 하다»
Грамматическая конструкция, обозначающая надобность или нужду что-то сделать.
Примеры
☞ 밥을 먹어야 한다
«Нужно есть»
☞ 일찍 자야 된다
«Надо рано ложиться спать»
2023-04-03
2023-04-03
2023-04-03 11:40:16
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