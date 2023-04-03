Когда цветёт камелия (4) 사람 일 두고 봐야 되는 겁니다

Диалог недели

용식: 저도요, 다이애나비가 살아온대도 임수정이 나 좋다고 덤벼도요...

Ён Сик: И я, даже если бы принцесса Диана выжила, даже если бы за мной бегала Им Су Чжон…

동백: 누구요?

Тон Бэк: Кто?

용식: 이 이 이 임수정이요.

Ён Сик: Актриса И-и-им Су Чжон.

동백: 임수정이 왜 그러겠어요?

Тон Бэк: Зачем ей за вами бегать?

용식: 어쨌든 동백씨랑 안 바꿔요.

Ён Сик: В общем, я бы не променял вас на них.

동백: 내가 뭐 자기 건가,,,

Тон Бэк: Как будто бы мы вместе…

용식: 사람 일 두고 봐야 되는 겁니다 .

Ён Сик: Никогда не знаешь, как повернётся жизнь.





Фраза недели

사람 일 두고 봐야 되는 겁니다

[Са-рам иль ду-го боа-я двэ-нын гом-ни-да]

Никогда не знаешь, как повернётся жизнь.





Примеры

- 나스쨔가 노래를 얼마나 잘하는데 이번에 내가 이길 수 없어.

- 너도 잘하잖아! 속상해 하지마! 사람 일 두고 봐야 되는 거야.

«- Настя так хорошо поёт, в этот раз мне точно не выиграть.

- Ты же тоже хорошо поёшь! Не расстраивайся! Никогда не знаешь, как повернётся жизнь.»





Другие выражения

☞ «-아/어야 되다» / «-아/어야 하다»

Грамматическая конструкция, обозначающая надобность или нужду что-то сделать.





Примеры

☞ 밥을 먹어야 한다

«Нужно есть»





☞ 일찍 자야 된다

«Надо рано ложиться спать»



