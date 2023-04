Музыкальные альбомы K-POP-исполнителей – самые продаваемые в мире

ⓒ Big Hit Music

Восемь из десяти самых продаваемых музыкальных альбомов в 2022 году были записаны исполнителями в жанре K-POP. К такому выводу пришла международная федерация производителей фонограмм (IFPI). Лучшей работой среди южнокорейских артистов стал альбом Proof (프루프) в исполнении BTS (방탄소년단), занявший вторую строчку. На четвёртом месте оказалась южнокорейская группа Stray Kids (스트레이키즈) с музыкальным альбомом MAXIDENT (맥시던트). Далее по списку следуют альбомы Face the Sun (페이스 더 선) группы Seventeen (세븐틴), MANIFESTO : DAY 1ENHYPEN (매니페스토 : 데이 1) группы ENHYPEN (엔사이픈), Born Pink (본 핑크) группы BLACKPINK (블랙핑크), ODDINARY (오디너리) группы Stray Kids, Minisode 2 : Thursday's Child (미니소드 2 : 서스데이스 차일드) группы Tomorrow X Together (투모로우바이투게더). Лидером глобального рейтинга самых продаваемых альбомов стал тайваньский музыкант Джей Чоу и его альбом Greatest Works of Art. На третьем месте – американская певица Taylor Swift с альбомом Midnights.