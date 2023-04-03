Песня FLOWER в исполнении Чи Су попала в музыкальный чарт Spotify

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Продюсерское агентство YG Entertainment завершило 31 августа долгосрочный проект, в рамках которого участницы группы BLACKPINK (블랙핑크) записали свои сольные работы. Последней музыкальный альбом представила старшая участница группы Чи Су (지수). ME, так называется первый сольник певицы, получил большую популярность у поклонников её творчества. Титульный трек альбома FLOWER (꽃) сразу после выхода занял шестое место в дневном рейтинге песен стриминговой платформы Spotify. По итогам первого дня трек был прослушан 4 млн 670 тыс. раз, что является лучшим показателем среди сольных исполнительниц песен в жанре K-POP. Музыкальные критики из британского издания New Musical Express высоко оценили сольную работу Чи Су, назвав песню FLOWER лучшей песней в жанре K-POP этого года.