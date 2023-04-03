Сериал «Уволена девять раз» покажут на Каннском фестивале сериалов





Южнокорейский сериал «Девять раз уволена» (계약직만 9번 한 여자) приглашён на VI Каннский фестиваль сериалов CANNESERIES, который пройдёт в период с 14 по 19 апреля. Работа режиссёра Хён Хэ Ри (현해리) будет показана в рамках шоу-кейса «Корейское видео по запросу» с 17 по 19 апреля. Данная секция организована при поддержке министерства науки и информационно-коммуникационных технологий РК и Корейского агентства коммуникаций в целях распространения отечественного контента за рубежом. Сериал «Девять раз уволена» представляет собой комедию о девушке, которая вынуждена вновь устраиваться на работу по окончании трудового контракта.