В РК начнутся съёмки фильма «Надежда»

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Режиссёр На Хон Чжин (나홍진), получивший широкую известность благодаря кинокартинам «Жёлтое море» (황해), «Преследователь» (추격자) и «Вопль» (곡성), примет участие в новом проекте, в рамках которого будет снят фильм «Надежда» (HOPE). Его сюжет развивается вокруг небольшого портового города, жители которого вовлечены в отчаянную борьбу за выживание. Главные роли в фильме сыграют актёр Майкл Фассбендер и актриса Алисия Викандер. Вместе с ними в съёмках примут участие актёр Хван Чжон Мин (황정민), Чо Ин Сон (조인성) и актриса Чон Хо Ëн (정호연). Начало съёмок запланировано на середину 2023 года.