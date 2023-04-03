Археология любви (사랑의 고고학)

Сериал «Уволена девять раз» покажут на Каннском фестивале сериалов
2023-04-03
#Новости шоу-бизнеса l 2023-04-03
Режиссёр: Ли Ван Мин
В ролях: Ок Ча Ëн, Ки Юн
Жанр: драма
Премьера: 12 апреля 2023 г.
Ëн Силь и Ин Сик влюбились в друг друга с первого взгляда. Встретившись всего 8 часов назад, они уже дают друг другу клятву верности. К сожалению, их отношения вскоре дают трещину. Причиной тому становится сильная привязанность Ин Сика к своей возлюбленной. Ëн Силь несмотря ни на что старается сохранить отношения, однако её усилий оказывается недостаточно. В итоге пара принимает решение расстаться.
2023-04-03
2023-04-04
2023-04-03 11:40:16
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