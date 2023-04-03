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Археология любви (사랑의 고고학)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-04-03


Режиссёр: Ли Ван Мин

В ролях: Ок Ча Ëн, Ки Юн 

Жанр: драма 

Премьера: 12 апреля 2023 г.


Ëн Силь и Ин Сик влюбились в друг друга с первого взгляда. Встретившись всего 8 часов назад, они уже дают друг другу клятву верности. К сожалению, их отношения вскоре дают трещину. Причиной тому становится сильная привязанность Ин Сика к своей возлюбленной. Ëн Силь несмотря ни на что старается сохранить отношения, однако её усилий оказывается недостаточно. В итоге пара принимает решение расстаться. 

Археология любви (사랑의 고고학)
Археология любви (사랑의 고고학)
Археология любви (사랑의 고고학)
Археология любви (사랑의 고고학)
Археология любви (사랑의 고고학)
Археология любви (사랑의 고고학)
Археология любви (사랑의 고고학)
Археология любви (사랑의 고고학)
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