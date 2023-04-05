Рассказ «Ров одиночества» писательницы Ли Гён Чжа

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Мама находилась в комнате. В своём кабинете. Читать она могла где угодно, а вот писала исключительно в кабинете.

Будто сухой листик, Чон Хва принесло к кабинету матери, она заглянула внутрь. Увидела спину матери. Её правое плечо немного покосилось, так как она двигала шариковой ручкой. Как же Чон Хва хотела, чтобы мать почувствовала её присутствие, развернулась бы на стуле и, заключив в объятия, спросила: «Чон Хва, как погуляла? Иди сюда, моя хорошая». Но мать была словно из стали.









Было и много хороших дней. Стоило маме дописать произведение, как она превращалась в другого человека. Вкусно готовила на кухне, брала с собой в гости к подругам и позволяла играть весь день. Возможно таких дней было даже больше. Хотя всё же нет. Чон Хва хотела понять маму, но ничего не выходило. Она боролась с гневом и грустью, потому что мать часто проводила время в своей комнате или собирала материал для рассказов, потому что отличалась от других мам.





좋은 날도 많았다.

엄마는 쓰던 소설이 끝나면 딴사람으로 바뀌었다.

부엌에서 맛있는 것을 해주고

엄마의 친구들 집에도 데려가서 하루 종일 놀기도 했다.

아마 이런 날들이 더 많았을지도 모른다.

아니다, 그렇지 않았다.

정화는 엄마를 이해해주고 싶었지만 그렇게 되지 않았다.

엄마는 엄마 방에서 지내거나 소설을 쓰기 위해 취재를 다니는 날이 많았다고,

엄마는 다른 엄마와 달랐다고,

분노와 슬픔을 무릅쓰고 생각했다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Героиня произведения, о которой вспоминают родственники, имела сразу три роли – писательницы, жены и матери. Такая жизнь часто причиняла ей боль. Как писательница она вынуждена была выносить боль и одиночество творчества и при этом терпеть боль из-за мужа и дочерей, которые презирали её работу или её холодное отношение к ним из-за этой работы. В конце концов, женщина скончалась, так и не обретя понимания семьи. Ров из одиночества символизирует раны женщины, которая должна была жить как жена и мать, и как писательница. Произведение заставляет читателя задуматься о жизни писателя, его полном одиночестве и отсутствии понимания со стороны семьи и других людей.









И в этот момент он ощутил присутствие бывшей жены. Она будто махала ему рукой издалека. Там был холм с зарослями зелёных деревьев, а под ним ров, доверху наполненный водой. Внутри рва была совсем маленькая хижина, в которой сидела жена. Это была женщина крохотных размеров, человек, которого нельзя поймать, хотя и находился он не далеко.





이 순간, 문득 소설가 아내가 느껴졌다.

그 여자가 멀리서 손을 흔드는 게 보이는 것 같았다.





푸른 나무들로 빼곡한 언덕,

그 아래 깊은 물이 가득 찬 해자가 있었다.

해자 속에 아주 작은 오두막 한 채, 거기 아내가 앉아 있었다.





작디작은 몸의 여자,

멀리 떨어져 있지 않으나 잡을 수 없는 사람 하나가 거기 있었다.









Писательница Ли Гён Чжа родилась в 1948 году в уезде Янян-гун провинции Канвондо. Дебютировала в 1973 году с рассказом «Подтверждение».