Средний класс в Северной Корее

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Исходя из исследований международных организаций и опросов северокорейских беженцев, семью с доходом от ста до ста пятидесяти долларов в месяц можно определить как средний класс. В более низких прослойках общества расходы на питание составляют более половины дохода семьи. Средний класс тратит на еду менее половины дохода. При этом увеличивается доля расходов на досуг и покупку одежды, а примерно 10% доходов составляют накопления. Если телевизор и велосипед являются необходимыми потребительскими товарами, которые есть у всех северокорейцев, то холодильник, стиральная машина, компьютер, мобильный телефон – это техника, которая более распространена в домах среднего класса, чем среди менее обеспеченных категорий. «Большая корейская энциклопедия», вышедшая в КНДР в 2000 году, описывает средний класс так: «Мелкие товаропроизводители, ведущие относительно зажиточный образ жизни, основанный на частном спросе на средства производства и личном труде, и социальный класс с аналогичным экономическим положением, также называемый средним классом». В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, что представляет собой средний класс Северной Кореи, с доктором Чон Ын Ми из Корейского института национального воссоединения, в котором недавно был опубликован отчёт под названием «Средний класс в КНДР».