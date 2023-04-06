Песни жанра каса
2023-04-06
#Мелодии Кореи l 2023-04-06
Песни каса относятся к жанру придворных песен, для которых характерны чёткая форма, протяжное и плавное звучание. До наших дней дошли 12 песен каса, на которые написано множество вариаций. С некоторыми оригинальными песнями и их вариациями мы предлагаем познакомиться в нашем выпуске.
Выпуск 602. Песни жанра каса
* Песня «Весенний сон» – Саундтрек к фильму «Скрываемый скандал»
* Песня «Нагвонга» («Чукчиса») – Пак Чин Хи (вокал)
* Песня «Сансапёльгок» – Ансамбль Modern Gagok
2023-04-06
2023-04-04
2023-04-04
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