Песни каса относятся к жанру придворных песен, для которых характерны чёткая форма, протяжное и плавное звучание. До наших дней дошли 12 песен каса, на которые написано множество вариаций. С некоторыми оригинальными песнями и их вариациями мы предлагаем познакомиться в нашем выпуске.





Выпуск 602. Песни жанра каса

* Песня «Весенний сон» – Саундтрек к фильму «Скрываемый скандал»

* Песня «Нагвонга» («Чукчиса») – Пак Чин Хи (вокал)

* Песня «Сансапёльгок» – Ансамбль Modern Gagok