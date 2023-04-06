Вес имени, выгравированного на печати. Ч.1





В Корее печать настолько важная вещь, что хотя бы одна есть у каждого. На печатях из дерева, кости, рога, хрусталя, камня или металла издревле вырезали различные знаки и, используя чернила или киноварь, делали оттиски на документах, чтобы подтвердить личность человека или группы лиц. Мастер Пак Хо Ён в своей мастерской уже более 70 лет изготавливает единственные в своём роде печати.





Мастер Пак Хо Ён в своей мастерской «Пагиндан». В наши дни документы с подписью стали обычным делом, но мастер даже не думает бросать своё дело и продолжает изготавливать свои уникальные печати.

Мастер Пак Хо Ён покидает дом каждое утро. Ему уже 84 года, но он не отдыхает ни одного дня в году - надо держать слово, данное клиенту. На поездку от дома до мастерской на метро уходит больше часа. В столичном округе Чонно-гу, на улице Чхонгечхон-но, на третьем этаже старого здания располагается его мастерская площадью чуть больше 8 пхён (около 27 кв. м) - «Пагиндан», что буквально означает «Дом обширных знаний о печатях». Вход и стены мастерской сплошь увешаны полученными им грамотами. Мастерская открыта с 10 утра до 8 вечера, но иногда мастера нет на месте.

Причину рассказывает сам мастер: «Лет мне уже много, поэтому часто приходится ходить в больницу. А ещё, бывает, около трёх пополудни хожу обедать.»

Снаружи здания нет вывески, и, если не повезёт, хозяина можно и не застать. Думаешь: ну какой бизнес при таком подходе? Но большинство заказчиков - либо постоянные клиенты, либо их знакомые, поэтому проблемы с заказами нет.





Как всё начиналось

В мифе о Тангуне, основателе самого раннего корейского государства Кочосона или Древнего Чосона, упоминается такая вещь, как «чхонбуин», т.е. «небесный символ». В труде «Самгукюса» - «Забытые деяния Трёх государств» написанном буддийским монахом Ирёном в эпоху Корё, говорится, что «Хванин позволил своему сыну Хвануну управлять Поднебесной и спасти мир людей, поэтому послал ему три чхонбуина». По поводу того, что такое «чхонбуин», есть несколько теорий, но, судя по тому, что в этом слове есть иероглиф «ин» со значением «печать», предполагается, что они служили подтверждением того, что Хванун являлся сыном Хванина. Печати используются для таких же целей.

Одно время печать, как корейцы называют еще «точжан», была вещью, без которой никак нельзя было обойтись. Без печати невозможно было оформить ни один документ, даже совершить простейшую банковскую операцию. Беженцы, которые во время Корейской войны, покинув родные дома, оказались на Юге, тоже нуждались в печатях.





Во время работы мастер настолько погружён в процесс, что может не заметить прихода посетителя. Из-за того, что иероглифы приходится вырезать на крошечной поверхности печати, зрение мастера за годы работы ухудшилось, но он со смехом говорит, что, если он бросит работу, возможно, это будет даже хуже для его здоровья.

В те времена будущий мастер жил в Хыннаме провинции Хамгён-Намдо. Родившись в уезде Синхын-гун, после смерти отца он с семьёй переехал в дом троюродного старшего брата, который жил в Хыннаме. Сбежав на лодке с причала Хыннама после отступления 4 января 1951 года, они осели на острове Кочжэдо, у южного побережья Кореи. Из ножовочного полотна он сделал резец и стал делать печати из самостоятельно заготовленной древесины. Если у людей не было денег, чтобы заплатить за печать, брал оплату зерном.

Вот что говорит Пак Хо Ён: «Я прожил там 3 года. Поначалу на одного давали по три чашки риса в день, потом всё меньше и меньше, пока вовсе не перестали. Зарабатывать на жизнь было нечем, поэтому все рассеялись кто куда.

Спустя примерно полгода после переезда в барачный посёлок в Пусане, он получил весточку от троюродного брата, с которым жил в Хыннаме. Тот предложил ему поработать у знакомого, который держал мастерскую печатей в сеульском районе Синдан-дон. Так в 16 лет Пак собрал вещи и оправился в Сеул.

«Там я проработал 10 лет. Меня обучал мастер Ким Ду Чхиль, который был членом общества «Чхусачхе» («чхусачхе» - это каллиграфический стиль каллиграфа, художника и литератора Ким Чжон Хи эпохи Чосон, известного под псевдонимом Чхуса), - рассказывает мастер. – Мой преподаватель писал иероглифы, а я их вырезал; заказы поступали днём, а я в основном работал ночью. И одновременно ходил в вечернюю школу 3-й ступени. Когда было много работы, спал два часа в сутки. Получал в расчёте за вырезанный иероглиф. Бывало, что за рабочий день вырезал тысячу иероглифов.» - вспоминает Пак Хо Ён.





Хван Гён Син, писатель

Хан Чжон Хён, фотограф





Полный текст статьи «Вес имени, выгравированного на печати»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.