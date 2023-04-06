Шоубиз сегодня от 6 апреля

ⓒ YG Entertainment1. На телевидении выходит новое музыкальное шоу на выживание, герои сериала «Слава» встречаются в реальной жизни, а Чи Су из Блэкпинк выпустила свой сольный альбом!

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