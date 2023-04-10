Музыкальные новинки марта 2023 года

ⓒ YG , Big Hit, Boohwal, FNC, antenna, JYP EntertainmentМы подобрались ко второй неделе апреля, а это значит, что пришло время нам познакомиться с горячими новинками, которыми порадовали слушателей корейские исполнители в марте. Первой мы представили сольную работу участника легендарного коллектива BTS Чи Мина (지민). Все опасения и расстройства по поводу того, что группа уходит на перерыв, оказались тщетными, ведь парни каждый месяц радуют поклонников новым материалом. 24 марта Чи Мин представил первый сольный альбом под названием «Face» или «Лицо» с заглавной композицией «Like Crazy» или «Как сумасшедший». Ох и полюбили же в последнее время в К-Pop да и во всем мире синти-поп. Новое модное веяние не обошло стороной и Чи Мина, именно в этом стиле и выполнен его новый релиз. Известно, что, создавая песню «Как сумасшедший», артист вдохновился одним из своих любимых фильмов с одноименным названием 2011 года выпуска. Содержание текста песни так же перекликается с его сюжетом: в ней поется о чувствах после расставания с любимой, о страданиях лирического героя и о том, как он, чтобы избавиться от боли, пытается сбежать из реальности.

31 марта сольно дебютировала участница еще одного невероятного коллектива. Говоря о самой популярной мужской K-POP группе, первое что приходит на ум каждому жителю нашей планеты – это, бесспорно, BTS. А кого можно назвать самой популярной женской K-POP группой? Ну конечно же речь идет о BLACKPINK, а именно о Чи Су (지수). Ее сольный дебют поклонники ждали очень долго и трепетно, ведь три ее коллеги по сцене порадовали поклонников сольными работами уже довольно давно. Сольный релиз Чи Су получил название «FLOWER» или «Цветок» и прозвучал на наших волнах вторым.

27 марта новую работу представила легендарная рок-группа Пухваль (부활), что переводится как «Возрождение». Бенд дебютировал в далеком 1985 году, но и по сей день продолжает радовать поклонников и меломанов своей музыкой. Так, этой осенью выхода ожидает 14 альбом группы, именно в него и войдет новая композиция Пухваль под названием «기적» или «Чудо», которая разбавила наш эфир звуком «потяжелее».

Также в нашей программе прозвучали новые работы таких артистов, как вновь дебютировавший дуэт JUJU Secret (주주 시크릿), Квон Чжин А (권진아), Ли Хон Ги (이홍기), который с новым релизом перевоплотился в трот-исполнителя, инди рок-бэнда Silica Gel (실리카겔), Кая (카이) из популярной группы ЕХО (엑소) и айдол-групп NMIXX (엔믹스) и CRAVITY (크래비티).