Будет снят сериал по мотивам романа «Любовь в большом городе»





В РК снимут сериал по мотивам романа «Любовь в большом городе» (대도시의 사랑법), одного из номинантов Букеровской премии 2022 года. Контент из восьми серий будет представлен в 2024 году на одной из южнокорейских стриминг-платформ, сообщает студия MERRYCHRISTMAS. Произведение автора Пак Сан Ёа (박상영) получило широкую популярность у иностранных читателей, оно переведено на английский, японский, немецкий и другие языки. Роман «Любовь в большом городе» состоит из четырёх частей. Каждая из них повествует о жизни молодого писателя нетрадиционной ориентации Ко Ёна, его отношении к жизни, любви и преодолении трудностей. Новый сериал также будет состоять из четырёх эпизодов, над которыми будут работать режиссёры Хо Чжин Хо (허진호), Хон Чжи Ён (홍지영), Сон Тхэ Гём (손태겸), Ким Сэ Ин (김세인).